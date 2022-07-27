Шебекинский район, Белгородская область, 27 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Двух граждан Шри-Ланки осудили за попытку незаконного пересечения государственной границы в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 27 июля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пограничники, граница

Иностранцев задержали на территории Шебекинского городского округа. Мужчины в возрасте 33 и 26 лет пытались пешком незаконно пересечь российско-украинскую границу. Суд приговорил каждого нарушителя к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.