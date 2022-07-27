Москва, 27 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект, призванный сохранить должнику средства в размере прожиточного минимума в случае обращения взыскателя на работу, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива разработана в целях обеспечения сохранения за гражданами-должниками денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения по России (либо регионального прожиточного минимума пенсионера, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации) в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иное лицо, выплачивающее должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи.

Несмотря на принятый Госдумой закон о сохранении прожиточного минимума должникам, у граждан продолжают удерживать половину их доходов в счет оплаты их долгов, без гарантированного сохранения денежных средств в размере федерального (либо регионального) прожиточного минимума, отмечают парламентарии.

Для сохранения минимума, должник должен будет обратиться с заявлением по месту работы или в отделение ПФР, вуз и так далее. При этом прожиточный минимум может быть сохранен организацией или иным лицом, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи только на одном из счетов должника-гражданина.

Мера направлена на защиту, прежде всего, пенсионеров, отмечают авторы. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в 2020 году более 1,3 млн пенсионеров являются должниками в рамках исполнительного производства.

Ранее Госдума приняла закон о неприкосновенности минимального дохода должника. Президент России Владимир Путин его подписал 30 июня 2021 года.