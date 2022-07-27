Сочи, Краснодарский край, , 11:13 — REGNUM Подача электроэнергии будет частично ограничена в Сочи в связи с необходимостью проведения ремонтных работ после ночных ливней 27 июля. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

« В Сочи специалисты электросетей устраняют последствия подъема уровня воды в реке Восточный Дагомыс», — говорится в сообщении.

Из-за проведения работ на кабельной линии ориентировочно до 20:00 27 июля частично ограничат подачу электроэнергии в центральной части поселка Дагомыс — по улицам Гайдара, Российская, Армавирская, Батумское шоссе. Социальные объекты будут подключены к резервным источникам энергоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи устраняют последствия ночных ливней. В частности, в Дагомысе произошёл подъём воды в реках, вода подошла к домам. Также из-за схода селя было задержано девять пассажирских поездов. Штормовое предупреждение в городе действует до конца суток 27 июля.