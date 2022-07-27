Канберра, , 11:16 — REGNUM 27 июля сенатор от «Партии одной нации» Полин Хэнсон со скандалом покинула здание парламента Австралии во время церемонии признания коренных народов. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Церемония признания является частью процедуры открытия каждого заседания Сената Австралии и сопровождается молитвой «Отче наш». Церемония признания имеет целью показать, что коренные народы нгуннавал и нгамбри являются традиционными организаторами собраний первобытных людей на территории Канберры. Таким образом сенаторы Австралии отдают дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего.

27 июля сенатор Хэнсон вдруг стала возражать против ритуала, через который она много раз проходила за свою политическую карьеру.

В то время, как глава Сената Сью Лайнс проводила протокольные мероприятия, Хэнсон, как пишут журналисты, «выбежала» из зала заседаний, сказав: «Нет, я не буду, никогда не буду это делать».