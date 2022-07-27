Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. На развитие газозаправочной инфраструктуры правительство Санкт-Петербурга направило более 250 млн рублей на выдачу субсидий. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заправка автобуса на новой газовой АЗС

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Субсидии будут предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые ведут строительство заправок с природным газом. Такие выплаты позволят компенсировать затраты на строительство.

В этом году Смольный выделил на субсидии 153,72 млн рублей из городского бюджета. А остальные средства, 98,28 млн рублей, поступили из федерального бюджета.

Отметим, что газозаправочная инфраструктура развивается в Петербурге с 2014 года. В городе появляются новые пункты для заправки транспортных средств. А в последнее время Петербург активно обновляет автобусный парк. К середине ноября 2022 года по городу будет ходить общественный транспорт, использующий в качестве топлива сжиженный природный газ.