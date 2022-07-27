Владивосток, , 11:11 — REGNUM Общественная палата Приморья подготовит наблюдателей для контроля за выборами, которые состоятся 11 сентября. Меморандум с политическими партиями об участии наблюдателей подписали 27 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В регионе в единый день голосования пройдут выборы 240 депутатов разных уровней, глав семи поселений и довыборы в Законодательное собрание по округу 23. Для проведения голосования создано 17 ТИКов и 571 участковая комиссия. Каждый избирательный участок обеспечат как минимум двумя наблюдателями.

В целом, за ходом выборов проследят более тысячи наблюдателей, их подготовка начнется в августе.

Именно для качественной работы таких специалистов и подписан меморандум о сотрудничестве между Общественной палатой и политическими партиями.

Под меморандумом свои подписи поставили представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, партии «Справедливая Россия — патриоты за правду», «Новых Людей», «Пенсионеров России», «Коммунистов России».

Аналогичное соглашение о сотрудничестве в подготовке наблюдателей подписано и с общественными организациями Приморья. Они смогут направить своих представителей для формирования корпуса наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком Алтайского края 26 июля известил о поступающих вопросах по поводу применения механизма «Мобильный избиратель»: это обусловлено спецификой проведения выборов в органы местного самоуправления.