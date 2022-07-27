Берлин, 27 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток» уменьшились ниже 20% от проектной мощности. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба германской газотранспортной сети Gascade.

Nord-stream.com Газопровод Северный поток

«С 27 июля, с 8:00 (9:00 мск), 1,28 миллиона кубометров в час, или около 20% максимальной мощности «Северного потока», было прокачано по газопроводу», — говорится в сообщении.

В результате этого ежесуточный объем прокачки газа по указанному трубопроводу снизился до 31 млн кубометров, что составляет немногим более 18% от его проектной мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские власти предприняли определённые шаги, в результате которых у украинской госкомпании «Нафтогаз» наступил технический дефолт.