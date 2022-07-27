Обнинск, Калужская область, , 11:28 — REGNUM В Калужской области житель Обнинска обвинён правоохранителями в покушении на убийство. Об этом 27 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следственный эксперимент на месте происшествия Калужское региональное следственное управление СК России

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 февраля 2022 года в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Маркса в Обнинске, в ходе распития спиртных напитков между двумя местными жителями возникла ссора. 45-летний мужчина ударил по лицу другого, затем дал в руки пострадавшему бутылку с керосином и потребовал её выпить. Когда 34-летний мужчина отказался, обвиняемый ударил его по руке, разлив керосин ему на рубашку. Злоумышленник зажигалкой поджёг рубашку, из-за чего потерпевшим были получены ожоги кистей рук, лица, шеи и груди. Мужчине удалось снять с себя горящую рубашку. Он остался жив, и ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

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