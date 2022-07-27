Канберра, 27 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Самый удачливый почтовый индекс Австралии находится на юге Перта (Западная Австралия), по крайней мере, когда дело доходит до лотерейных выигрышей. Об этом 27 июля сообщил телеканал Nine News.

Pictures of Money Деньги

Почтовый индекс 6163, который используют жители таких населенных пунктов, как Гамильтон-Хилл, Янгебуб и Спирвуд, принес пять выигрышных билетов в одном лотерейном дивизионе в прошлом финансовом году.

Вторым местом с наибольшими шансами сорвать джекпот является Франкстон, расположенный на юге Мельбурна (штат Виктория). Там за прошлый финансовый год четыре выигрышных билета принесли местным жителям огромное состояние.

В Новом Южном Уэльсе прибрежный туристический городок Порт-Маккуори порадовал местных жителей тремя счастливыми билетами.