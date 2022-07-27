Канберра, 27 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Согласно новому исследованию, почти 50% взрослого населения Австралии переболела COVID-19 к началу июня 2022 года и, вероятно, население континента в массе своей столкнулось с ковидом в последние три-шесть месяцев, когда распространялись более заразные штаммы коронавируса. Об этом 27 июля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Исследование было проведено Институтом Кирби и Национальным центром исследований и надзора в области иммунизации. В ходе своей работы ученые изучали образцы крови австралийцев на предмет наличия антител к коронавирусу. Авторы публикации пришли к выводу, что антитела, скорее всего, будут обнаружены, если человек заразился в течение последних трех-шести месяцев.

Последние результаты показали, что в 2022 году не менее 46% взрослых жителей Австралии переболели COVID-19.

Ученые заключили, что к началу июня число австралийцев, переболевших COVID-19, почти в три раза превышает число тех, кто переболел COVID-19, к концу февраля текущего года.