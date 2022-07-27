Канберра, , 11:11 — REGNUM Уровень роста инфляции в Австралии достиг уровня, невиданного за последние десятилетия. Об этом 27 июля сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные Австралийского статистического бюро.

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Согласно статистике ведомства, индекс потребительских цен в Австралии, также известный как ИПЦ, вырос на 6,1% за 12 месяцев, предшествующих второму кварталу 2022 года. В квартальном исчислении ИПЦ вырос на 1,8%.

В последний раз годовая инфляция в стране была на уровне 6,1%в сентябре 2000 года. До этого предыдущий максимум составлял 6,9% в декабре 1990 года.

Наибольший вклад в скачок внесли цены на новые дома (которые прибавили в цене 5,6%) и бензин (+4,2%). Глава отдела статистики цен Австралийского статистического бюро Мишель Марквардт написала в пресс-релизе, что ежегодный рост цен в стране на новую недвижимость был самым высоким за последние два десятилетия.