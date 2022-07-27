Канберра, 27 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Уровень роста инфляции в Австралии достиг уровня, невиданного за последние десятилетия. Об этом 27 июля сообщил телеканал NineNews со ссылкой на данные Австралийского статистического бюро.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Согласно статистике ведомства, индекс потребительских цен в Австралии, также известный как ИПЦ, вырос на 6,1% за 12 месяцев, предшествующих второму кварталу 2022 года. В квартальном исчислении ИПЦ вырос на 1,8%.

В последний раз годовая инфляция в стране была на уровне 6,1%в сентябре 2000 года. До этого предыдущий максимум составлял 6,9% в декабре 1990 года.

Наибольший вклад в скачок внесли цены на новые дома (которые прибавили в цене 5,6%) и бензин (+4,2%). Глава отдела статистики цен Австралийского статистического бюро Мишель Марквардт написала в пресс-релизе, что ежегодный рост цен в стране на новую недвижимость был самым высоким за последние два десятилетия.