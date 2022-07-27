Москва, 27 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Идеальные выходные дни в летний период, по мнению жителей России, — это выезд на природу (23%), спорт или активный отдых (19%). Проводят время с семьёй или отправляются на прогулку 17%, приводит результаты опроса Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Женщины в парке в выходной день

У 13% идеальный выходной летом ассоциируется с простым отдыхом, у 11% — с хорошим сном. Предпочитают общение с друзьями и чтение по 8%, занятие домашними делами и посещение культурных мероприятий — по 6%.

Путешествие, занятия любимым делом, просмотр фильмов или сериалов, рыбалка или охота — отличный выходной день для 5% россиян, туризм и поход — для 4%. Пошли бы в кино или поехали на дачу по 3%, посетили бы ресторан или устроили шопинг по 2%

Среди других идеальных занятий в выходные дни респонденты называли застолье, баню, учебу, компьютерные игры, посещение парка аттракционов и др.

Опрос проведён 19–22 июля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах является идеальным вариантом отпуска.

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