Бергамо, Италия, , 11:06 — REGNUM Аргентинский защитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Хосе Паломино временно отстранён из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба итальянского антидопингового трибунала (NADO Italia).

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Отмечается, что в допинг-пробе 32-летнего футболиста был обнаружен анаболический стероид клостебол.

Отстранение игрока является временной мерой предосторожности из-за нарушения антидопингового законодательства. Максимальный срок дисквалификации может составить четыре года.

Паломино выступает за «Аталанту» с лета 2017 года. В составе итальянской команды игрок провел 202 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.