Владивосток, 27 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края отказал Государственной жилищной инспекции региона и не стал признавать незаконным перерасчёт платы за услугу по обращению с ТКО. Ответчиком в деле выступал КГУП «Приморский экологический оператор». Решение судьи Мамаевой может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на вердикт.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусор

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отмечается в результативной части.

Полное решение пока не обнародовано, мотивировки суда не известны.

Напомним, спор слушался с апреля 2021 года. Третьим лицом в деле участвовало агентство по тарифам Приморского края.

С иском к регоператору в апреле 2022 года также обратилось и природоохранное ведомство, которое потребовало взыскать с него 78 615 025,82 рубля. Спор заслушают 17 августа 2022 года. Год назад то же управление Росприроднадзора взыскало с КГУП более 10,9 млн рублей долга по плате за негативное воздействие на окружающую среду.