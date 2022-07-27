Луганск, , 11:05 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 украинских боевиков. Об этом 27 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

ЛНР Lug-info.com

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, три танка и восемь единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты подвергли обстрелам Киевский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка.