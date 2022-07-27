Луганск, 27 июля 2022, 11:05 — REGNUM За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 50 украинских боевиков. Об этом 27 июля сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, три танка и восемь единиц автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты подвергли обстрелам Киевский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка.