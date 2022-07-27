Канберра, 27 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Генеральный директор крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas извинился перед пассажирами за потерянные сумки и проблемы с отправлением рейсов, наблюдаемые в последние несколько месяцев в аэропортах страны. Об этом 27 июля сообщила радиостанция 2GB.

Mike McBey Самолеты авиакомпании Qantas Airlines

Генеральный директор Qantas Эндрю Дэвид сказал в эфире 2GB, что понимает, почему люди возлагают «большие надежды» на национального авиаоператора.

«Очевидно, что за последние несколько месяцев мы не делали свою работу так, как делали ее до ковида», — сказал он.

Но он сказал, что ситуация улучшается, даже после хаотичных летних каникул, когда пассажиры всех авиакомпаний столкнулись с огромными очередями и проблемами с потерей багажа.

Так, ранее до пандемии только 0,5% из 1000 пассажиров не получали свой багаж. Теперь эта цифра составляет 7%.