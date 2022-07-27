Рязань, 27 июля 2022, 11:05 — REGNUM На низкие темпы работ на Северной окружной дороге в очередной раз пожаловались жители Рязани. На несовпадение докладов минтранса с реальностью указал и врио губернатора Павел Малков.
Руководитель региона на заседании правительства 26 июля отметил «шквал жалоб от людей» по этой проблеме. Местные жители жалуются, что рабочие рано уходят с объекта, места съездов не обозначены должным образом, нет веб-камер, по которым можно было бы отслеживать дорожную ситуацию на участке.
Работы на Северной окружной дороге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» начались в июне 2022 года. К нормативу в 2023 году приведут участок протяжённостью почти 3,5 км, потратив на реконструкцию 750 млн рублей.