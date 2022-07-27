Рязань, , 11:05 — REGNUM На низкие темпы работ на Северной окружной дороге в очередной раз пожаловались жители Рязани. На несовпадение докладов минтранса с реальностью указал и врио губернатора Павел Малков.

Ремонт дорог Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Руководитель региона на заседании правительства 26 июля отметил «шквал жалоб от людей» по этой проблеме. Местные жители жалуются, что рабочие рано уходят с объекта, места съездов не обозначены должным образом, нет веб-камер, по которым можно было бы отслеживать дорожную ситуацию на участке.

«Претензии те же: постоянные пробки и низкие темпы работ. Указал министру транспорта и автодорог Вадиму Решетнику на несовпадение докладов ведомства с реальностью. Реконструкция должна вестись круглосуточно», — подчеркнул Павел Малков.

Работы на Северной окружной дороге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» начались в июне 2022 года. К нормативу в 2023 году приведут участок протяжённостью почти 3,5 км, потратив на реконструкцию 750 млн рублей.