Рязань, 27 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. На низкие темпы работ на Северной окружной дороге в очередной раз пожаловались жители Рязани. На несовпадение докладов минтранса с реальностью указал и врио губернатора Павел Малков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Руководитель региона на заседании правительства 26 июля отметил «шквал жалоб от людей» по этой проблеме. Местные жители жалуются, что рабочие рано уходят с объекта, места съездов не обозначены должным образом, нет веб-камер, по которым можно было бы отслеживать дорожную ситуацию на участке.

«Претензии те же: постоянные пробки и низкие темпы работ. Указал министру транспорта и автодорог Вадиму Решетнику на несовпадение докладов ведомства с реальностью. Реконструкция должна вестись круглосуточно», — подчеркнул Павел Малков.

Работы на Северной окружной дороге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» начались в июне 2022 года. К нормативу в 2023 году приведут участок протяжённостью почти 3,5 км, потратив на реконструкцию 750 млн рублей.