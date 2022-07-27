Донецк, 27 июля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки РСЗО «Град» и две американские гаубицы М777, подавлены две огневые точки ВСУ. Об этом 27 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна установка РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы М777. Подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля силы Народной милиции Луганской Народной Республики добыли первую американскую гаубицу М777 калибра 155 мм.

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