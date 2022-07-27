Севастополь, , 11:03 — REGNUM В Севастополе разыскивается мужчина с маленьким мальчиком, которые уплыли в море на арендованном сапборде и не вернулись обратно. По факту исчезновения людей следственными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ход расследования взяла под контроль прокуратура. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Как предварительно установлено, неизвестный мужчина в возрасте 30-35 лет, с мальчиком лет пяти-шести днём 23 июля на Царском пляже в районе мыса Фиолент арендовал сапборд с веслом и спасательным жилетом для ребенка, а затем они уплыли на доске в неизвестном направлении.

«Местонахождение и личности пропавших устанавливаются, сапборд и спасательный жилет на прилегающей территории и в море не обнаружены», — говорится в сообщении.

Следователями изъяты оставленный в залог рюкзак с ноутбуком, тетрадь с записями об аренде сапбордов, видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных на территории пляжа, ведётся опрос очевидцев.