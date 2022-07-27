Омск, 27 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Объявленный 27 июля в розыск 11-летний житель Омска утонул, к поиску тела мальчика привлечены водолазы, сообщает СУ СК РФ по региону.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

По версии следствия, около 14 часов 26 июля мальчик ушел гулять с двумя сверстниками. Со слов ребят они купались на реке Омь в районе ул. 3 Береговая. Во время купания мальчик утонул. Боясь ответственности ребята, вернувшись домой, ничего не рассказали родителям.

Родственники мальчика пытались самостоятельно найти ребенка, после чего обратились за помощью в правоохранительные органы. Поисковые мероприятия не дали результатов. Но следователю друзья пропавшего сегодня рассказали правду о том, что произошло. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о пропаже 11-летнего Арсения Ляхова правоохранителей известила мать ребёнка: накануне 26 июля около 14:00 местного времени мальчик ушел гулять с друзьями из дома на ул. Челюскинцев. Примерно в 17:00 они расстались, однако Арсений домой так и не пришёл.

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