Вашингтон, , 11:02 — REGNUM В сезоне 2022/23 Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не будет требовать обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 27 июля сообщает Yahoo! Sports.

Вакцинация (сс) qimono

Отмечается, что полная вакцинация всех сотрудников носит рекомендательный характер.

Напомним, обязательная вакцинация была введена в НБА в сезоне 2021/22. Игрок клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг был отстранён от матчей из-за отказа от вакцинации. Ему даже запретили посещать стадион своей команды.