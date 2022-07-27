Вашингтон, 27 июля 2022, 11:01 — REGNUM Вашингтон готов содействовать урегулированию азербайджано-армянского конфликта при любых форматах взаимодействия. Об этом 26 июля заявил на брифинге представитель Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс.

Госдеп США
Госдеп США
Turaneli.tv

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заявил о готовности работать по данному вопросу в рамках Минской группы ОБСЕ. Журналисты отметили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев критикует этот формат «через день».

«Мы ясно дали понять в наших заявлениях, в том числе, я полагаю, во вчерашних отчётах, что Соединённые Штаты готовы помочь этим двум странам и нашим партнёрам-единомышленникам любым способом, какой бы формат ни был наиболее эффективным», — сказал Прайс.

Напомним, в июне Алиев заявил, что пора сказать Минской группе ОБСЕ «прощай». Он подчеркнул, что не собирается при этом говорить «спасибо».

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