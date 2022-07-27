Вашингтон, 27 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Вашингтон готов содействовать урегулированию азербайджано-армянского конфликта при любых форматах взаимодействия. Об этом 26 июля заявил на брифинге представитель Госдепа Соединённых Штатов Нед Прайс.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заявил о готовности работать по данному вопросу в рамках Минской группы ОБСЕ. Журналисты отметили, что президент Азербайджана Ильхам Алиев критикует этот формат «через день».

«Мы ясно дали понять в наших заявлениях, в том числе, я полагаю, во вчерашних отчётах, что Соединённые Штаты готовы помочь этим двум странам и нашим партнёрам-единомышленникам любым способом, какой бы формат ни был наиболее эффективным», — сказал Прайс.

Напомним, в июне Алиев заявил, что пора сказать Минской группе ОБСЕ «прощай». Он подчеркнул, что не собирается при этом говорить «спасибо».