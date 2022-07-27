Анадырь, , 11:00 — REGNUM На Чукотке 21 житель воспользовался возможностью купить жильё на вторичном рынке по льготной ставке после внесения изменений в программу «Дальневосточная ипотека», которые вступили в силу 5 июня, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Ипотека Ooobober.ru

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«На Чукотке самый высокий среди субъектов Дальневосточного федерального округа уровень одобрения заявок на кредитование по программе — 97,2%. Из 220 поданных заявок одобрено — 208», — пояснила и. о. начальника окружного департамента финансов и имущественных отношений Лариса Гончарова.

На Чукотке с начала действия программы выдано 189 льготных кредитов на общую сумму 825 млн рублей.

Приобрести вторичное жилье на территории всех населенных пунктов округа можно до конца 2024 года.

Каки сообщало ИА REGNUM, в Приморье рынок недвижимости сжался, но при этом цены на жильё продолжают расти.