Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM В Ленинградской области задержали еще трех фигурантов уголовного дела о растрате и коммерческом подкупе в особо крупном размере в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства региона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 27 июля в пресс-службе регионального СУ СК.

Следователь Sledcom.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках уголовного дела были задержаны и заключены под стражу руководитель фонда Александр Горшенев и его заместитель Денис Чибисов. Теперь количество фигурантов дела увеличилось до пяти человек. Следствие задержало и предъявило обвинение руководителям проектных и строительных организаций.

Согласно предварительным данным следствия, задержанные выполняли работы по существенно завышенной стоимости, поскольку часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016–2017 года.

«Общая сумма необоснованно израсходованных средств фонда составила более 250 млн рублей», — отметили в ведомстве уточнив, что преступления были совершены при выполнении мероприятий по завершению строительства проблемных объектов ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Щегловская усадьба», ЖК «Яркий», ЖК «Десяткино 2.0», ЖК «Город детства», ЖК «Шотландия», право застройщика которых передано региональному фонду.

Во время обысков в офисах и квартирах задержанных были изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.

«Следствием направлено ходатайство в суд об избрании троим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — подытожили в пресс-службе.

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