Москва, , 11:00 — REGNUM Партия ЛДПР обратилась в Минкультуры с предложением присвоить лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову звание залуженного артиста России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Здание министерства культуры РФ Полина Волхова © ИА REGNUM

«ЛДПР по многочисленным просьбам обратилась в Минкульт с предложением инициировать присвоение звания «Заслуженный артист РФ» лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову». — сообщили в партии.

Певец по-настоящему популярен уже у нескольких поколений, ведёт активную концертную деятельность, а недавнее решение Эстонии запретить въезд «Руки вверх» лишь подчеркивает, что группа имеет большое влияние и за пределами страны, отмечают в ЛДПР.

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