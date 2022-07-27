Москва, 27 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Партия ЛДПР обратилась в Минкультуры с предложением присвоить лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову звание залуженного артиста России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Полина Волхова ИА REGNUM Здание министерства культуры РФ

«ЛДПР по многочисленным просьбам обратилась в Минкульт с предложением инициировать присвоение звания «Заслуженный артист РФ» лидеру группы «Руки вверх» Сергею Жукову». — сообщили в партии.

Певец по-настоящему популярен уже у нескольких поколений, ведёт активную концертную деятельность, а недавнее решение Эстонии запретить въезд «Руки вверх» лишь подчеркивает, что группа имеет большое влияние и за пределами страны, отмечают в ЛДПР.

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