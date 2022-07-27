МИД Китая ответил на попытки США ввести «нефтяные» санкции
Пекин, 27 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Попытки Соединённых Штатов ввести санкции против поставок нефти из России в Китай являются незаконными. Об этом 27 июля сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.
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Чжао Лицзянь
«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций», — приводит его слова ТАСС.
По словам Лицзяня, КНР и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.