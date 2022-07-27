Пекин, 27 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Попытки Соединённых Штатов ввести санкции против поставок нефти из России в Китай являются незаконными. Об этом 27 июля сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

«Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций», — приводит его слова ТАСС.

По словам Лицзяня, КНР и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения.