Нью-Йорк, США, , 10:59 — REGNUM По данным финансового конгломерата Goldman Sachs Group, в еврозоне, вероятно, уже началась рецессия, сообщает 27 июля Bloomberg.

Падение Finobzor.ru

Спад продлится до конца года 2022 года, считают экономисты Goldman Sachs и прогнозируют сокращение на 0,1% в третьем и 0,2% в четвертом квартале. По их мнению, рост возобновится уже в 2023 году.

Среди причин рецессии перебои с поставками энергоносителей из России, окончание постпандемического роста в сфере услуг и политические потрясения в Италии.

«Если смотреть по странам, то мы видим, что Германия и Италия будут находиться в явной рецессии во второй половине года, в то время как Испания и Франция продолжат расти», — заявили экономисты.

По их прогнозу, остается риск более резкого падения в случае еще более серьезного нарушения газовых потоков или рецессии в США.

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