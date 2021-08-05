Кострома, 27 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Подросток погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Буйском районе Костромской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

СУ СКР по Костромской области Место аварии

Авария произошла вечером 26 июля на перекрестке дороги Елегино — Буй и деревни Пилятино. Автомобиль «Лада Приора» столкнулся со скутером, на котором ехали подростки — 14-летний мальчик, сидевший за рулём и девочка в возрасте 16 лет. Водитель скутера скончался на месте происшествия, девушку отвезли в больницу с несколькими переломами.

Известно, что водитель легкового автомобиля был пьян. На месте происшествия работают следователи. Возможно по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.