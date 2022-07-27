София, , 10:54 — REGNUM Руководство Болгарской социалистической партии (БСП) официально вернуло президенту Болгарии Румену Радеву мандат на создание нового правительства страны. Об этом 27 июля сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, сложившаяся ситуация возникла после того, как большинство депутатов, представляющих парламентские коалиционные силы, отклонило на пленарном заседании предложенную БСП соответствующую законодательную программу.

Таким образом, согласно конституции Болгарии, в стране будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Напомним, ранее БСП была последним обладателем полномочий по формированию кабинета министров Болгарии. Ранее соответствующий мандат президенту Радеву вернули партии «Продолжаем перемены» и «ГЕРБ».