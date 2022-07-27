София, 27 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Руководство Болгарской социалистической партии (БСП) официально вернуло президенту Болгарии Румену Радеву мандат на создание нового правительства страны. Об этом 27 июля сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, сложившаяся ситуация возникла после того, как большинство депутатов, представляющих парламентские коалиционные силы, отклонило на пленарном заседании предложенную БСП соответствующую законодательную программу.

Таким образом, согласно конституции Болгарии, в стране будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Напомним, ранее БСП была последним обладателем полномочий по формированию кабинета министров Болгарии. Ранее соответствующий мандат президенту Радеву вернули партии «Продолжаем перемены» и «ГЕРБ».