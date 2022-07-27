В Башкирии в реке утонул мужчина
Уфа, 27 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Мужчина утонул в реке в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным происшествиям.
Утопающий
Сообщается, что трагедия произошла в Чишминском районе около деревни Дурасово на реке Дема.
По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения пытался переплыть реку, в какой-то момент он ушёл под воду.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии утонули мужчина и четырехлетний ребенок.