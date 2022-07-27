Бишкек, , 10:52 — REGNUM Грант в размере $10 млн предоставит Киргизии для поддержки бюджета республики Россия. Об этом 27 июля сообщил на пресс-конференции в Бишкеке киргизский министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия выделит республике в виде гранта $10 млн», — сказал он.

Также глава МИД Киргизии уточнил, что часть средств из этой суммы республика получит уже осенью 2022 года и эти средства будут направлены на поддержку её бюджета.

При этом Кулубаев добавил, что также Киргизия рассчитывает на то, что в течение ближайшего времени получит от России аварийно-спасательную и противопожарную технику на сумму в размере $8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля председатель социального фонда Киргизии Бактияр Алиев заявил, что если в бюджете страны будет достаточно денег, то в начале 2023 года пенсии могут повысить до размера прожиточного минимума.