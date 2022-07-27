Москва, 27 июля 2022, 10:52 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пятилетний запрет властей Эстонии на выступление в стране российского коллектива «Руки вверх».
По ее словам, люди, «которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав СССР».
Как сообщало ИА REGNUM, эстонские власти ввели пятилетний запрет на въезд в республику российской поп-группе «Руки вверх» за их гастроли в Донбассе.
Читайте также: Захарова отреагировала на запрет концертов «Руки вверх» в Эстонии