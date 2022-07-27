Москва, 27 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пятилетний запрет властей Эстонии на выступление в стране российского коллектива «Руки вверх».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, люди, «которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав СССР».

«И теперь они сами превратились в репрессивное государство…», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, эстонские власти ввели пятилетний запрет на въезд в республику российской поп-группе «Руки вверх» за их гастроли в Донбассе.

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