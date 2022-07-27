* талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 июля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошёл обмен предложениями о переводе резервов Центрального банка Афганистана в «целевой фонд». Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

Однако отказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сместить главу Центрального банка Афганистана является одним из пунктов серьёзных разногласий между сторонами.

Два источника сообщили Reuters, что между сторонами сохраняются значительные разногласия, в том числе отказ «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заменить высокопоставленных чиновников Центробанка, один из которых находится под санкциями США.

Источник в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил изданию на условиях анонимности, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не возражают против создания фонда, но выступают против предложения США о том, чтобы третья сторона взяла под свой контроль высвобожденные резервы Центрального банка.

По словам американского источника, США обсуждают со Швейцарией и другими своими союзниками создание механизма, включающего трастовый фонд, причём решение о выплатах будет приниматься международной комиссией. Собеседник добавил, что одной из возможных моделей может быть «Трастовый фонд реконструкции Афганистана», управляемый Всемирным банком, созданный для получения Афганистаном иностранной помощи в целях развития.

Шах Мехраби, профессор экономики, входящий в состав Высшего совета Центрального банка, что «пока соглашение не достигнуто».

Государственный департамент США, Швейцария и Центральный банк Афганистана, контролируемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отказались комментировать эти переговоры.

Напомним, около 9 миллиардов долларов резервов Центрального банка Афганистана были заморожены в американских и европейских банках после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) около года назад. Страны и международные организации обвиняют «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в нарушении прав человека, особенно женщин и девочек.

Reuters со ссылкой на Мехраби и высокопоставленного дипломата пишет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на переговорах в Дохе в июне представили свой ответ на предложение США относительно механизма размораживания резервов Центрального банка Афганистана.

Читайте также: Фронт сопротивления Афганистана раскритиковал встречу в Ташкенте

Эксперты предупреждают, что высвобождение резервов принесёт лишь временное облегчение, и необходима альтернатива прямой иностранной помощи, которая составляла 70% бюджета афганского правительства до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором говорится, что заместитель министра финансов Брайан Нельсон 27 июля проведёт переговоры с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ташкенте по поводу решения экономических проблем, с которыми сталкивается народ Афганистана. Скорее всего, эти переговоры будут сосредоточены на замороженных валютных резервах Афганистана.