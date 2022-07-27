Усть-Илимск, Иркутская область, 27 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 27 июля известило об успешном завершении поисков пропавшего рыбака, который трое суток находился в тайге на севере области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рыбаки

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» обратилась местная жительница 24 июля. По словам женщины, ее муж накануне отправился со своим знакомым на рыбалку в район реки Туба. Друг вернулся в город на следующий день, а супруг заблудился в лесу.

Для поисковой операции в труднодоступной части тайги сформировали поисковые группы из числа сотрудников полиции, представителей лесничества и волонтеров. На протяжении нескольких дней не прекращались поиски 51-летнего мужчины и накануне они успешно завершились — рыбака встретили неподалеку от реки и доставили в город живым и здоровым.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение мая и июня 2022 года в лесах Иркутской области заблудились 10 собирателей черемши.

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