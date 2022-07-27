Ульяновск, 27 июля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено очередное нарушение контрактных обязательств перед предпринимателями, в очередной раз — в Димитровграде. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Проверка касалась своевременной оплаты заказчиками обязательств по муниципальным контрактам. По данным надзорного ведомства, комитет по управлению имуществом города Димитровграда и ряд муниципальных учреждений не оплатили 33 субъектами предпринимательства оказанные услуги и работы в рамках договорных обязательств — в частности, по поставке лакокрасочных изделий, асфальтобетонной смеси, оказанию услуг питания, связи, обслуживания систем пожарной сигнализации, аренды помещений, ремонт транспорта.

По оценке правоохранителей, общая задолженность по исполненным муниципальным контрактам превысила 6,6 млн рублей.

По данному факту внесено прокурорское представление главе Димитровграда. Отмечается, что после прокурорского вмешательства долги погашены полностью.

Отметим, что 19 июля 2022 года прокуратура Ульяновской области распространила сообщение о том, что по требованию ведомства в Димитровграде перед субъектами предпринимательства погашены долги по исполненным контрактам на сумму более 4,7 млн рублей.