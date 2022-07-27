Симферополь, 27 июля 2022, 10:46 — REGNUM Украинская государственность — это идол, которому приносят в жертву детей, и он должен быть разрушен. Об этом в телеграм-канале 27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава Крыма подчеркнул, что сегодня власть в Киеве находится в руках у «существ с выжженной совестью, для которых жизни людей не стоят ничего, а народ — не больше, чем расходный материал для реализации планов западных хозяев». Сегодня, добавил Аксёнов, киевский режим готов сделать безлюдными все территории, до которых могут дотянуться, а потому демилитаризация и денацификация по победного конца. неизбежны.
День памяти жертв — детей войны в Донбассе был установлен 27 июля главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. По разным данным, в Донбассе погибли около 200 детей.