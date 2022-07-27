Симферополь, 27 июля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Украинская государственность — это идол, которому приносят в жертву детей, и он должен быть разрушен. Об этом в телеграм-канале 27 июля, в День памяти детей — жертв войны в Донбассе, написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду Я!» Детям Донбасса

«Мы разделяем скорбь и боль наших братьев и сестер. Нет слов, чтобы выразить горе родителей, потерявших детей. Аллея ангелов в Донецке — символ геноцида, символ преступлений террористического киевского режима, которые не имеют срока давности. Этот режим не просто нацистский и антирусский, он — античеловеческий. Украинская государственность — это Молох, которому приносят в жертву детей. Этот поганый идол должен быть разрушен, ему не место в истории», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что сегодня власть в Киеве находится в руках у «существ с выжженной совестью, для которых жизни людей не стоят ничего, а народ — не больше, чем расходный материал для реализации планов западных хозяев». Сегодня, добавил Аксёнов, киевский режим готов сделать безлюдными все территории, до которых может дотянуться, а потому демилитаризация и денацификация по победного конца неизбежны.

День памяти жертв — детей войны в Донбассе был установлен 27 июля главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. По разным данным, в Донбассе погибли около 200 детей.