Тюмень, , 10:45 — REGNUM Тюменская семья Курмановых из села Ярково победила на всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Семья Курмановых Информационный центр правительства Тюменской области

Курматовы стали лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций».

Отмечается, что у Динара и Гульнары Курмановых трое детей. Многодетная семья оберегает традиции и национальные обычаи, ежегодно празднует «Сабантуй» за большим столом.

В 2022 году на участие во всероссийском конкурсе «Семья года» поступило 353 заявки от победителей региональных этапов в 85 субъектах России.