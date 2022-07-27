Тюмень, 27 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Тюменская семья Курмановых из села Ярково победила на всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Информационный центр правительства Тюменской области Семья Курмановых

Курматовы стали лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций».

Отмечается, что у Динара и Гульнары Курмановых трое детей. Многодетная семья оберегает традиции и национальные обычаи, ежегодно празднует «Сабантуй» за большим столом.

В 2022 году на участие во всероссийском конкурсе «Семья года» поступило 353 заявки от победителей региональных этапов в 85 субъектах России.