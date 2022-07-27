Кишинёв, , 10:45 — REGNUM Неизвестный утром 27 июля заявил о «бомбе» в аэропорту Кишинёва. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Генерального комиссариата полиции Молдавии Мариана Бециву.

Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева Jekader

По данным полиции, из аэропорта всех начали эвакуировать. На место выехали сапёры и представители других служб.

Сообщения о «минировании» кишинёвского аэропорта поступают четвёртый день подряд. За последнее время было 14 таких сообщений. Все они оказались ложными, но каждый раз принимались соответствующие меры.

Стоит отметить, что Молдавию в последние месяцы захлестнула волна ложных сообщений и «бомбах» в различных учреждениях. Кроме аэропорта «популярностью» у телефонных террористов пользуются суды в Кишинёве.

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