Кишинёв, 27 июля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Неизвестный утром 27 июля заявил о «бомбе» в аэропорту Кишинёва. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Генерального комиссариата полиции Молдавии Мариана Бециву.

Jekader Машины молдавской полиции и службы охраны. Аэропорт Кишинева

По данным полиции, из аэропорта всех начали эвакуировать. На место выехали сапёры и представители других служб.

Сообщения о «минировании» кишинёвского аэропорта поступают четвёртый день подряд. За последнее время было 14 таких сообщений. Все они оказались ложными, но каждый раз принимались соответствующие меры.

Стоит отметить, что Молдавию в последние месяцы захлестнула волна ложных сообщений и «бомбах» в различных учреждениях. Кроме аэропорта «популярностью» у телефонных террористов пользуются суды в Кишинёве.