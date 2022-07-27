Берлин, 27 июля 2022, 10:44 — REGNUM Утром 27 июля в ФРГ началась забастовка персонала наземного обслуживания немецкой авиационной компании Lufthansa. Об этом 27 июля сообщил организатор забастовки Марвин Рещинский, слова которого приводит агентство DPA.

Забастовка пилотов Lufthansa
Забастовка пилотов Lufthansa
Tagesschau.de

Ранее к забастовке призывал профсоюз работников сферы услуг ФРГ Ver. di, и авиакомпанией из-за нее было отменено свыше 1000 рейсов в узловых аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Также уточнятся, что Lufthansa опасается, что протестная акция продлится до 29 июля — последнего учебного дня перед летними каникулами в Баварии.

При этом, согласно данным агентства, порядка 134 тыс. пассажиров из-за забастовки вынужденно изменили или отменили свои планы, а в авиакомпании рекомендовали пострадавшим клиентам не ездить в воздушные гавани, так как в них не обслуживается большая часть стоек.

Помимо того, указывается, что бастуют работники авиакомпании в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, а также в Берлине, Бремене, Гамбурге, Ганновере, Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте. Акция должна проходить до 06:00 (07:00 мск) 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа метро Еревана была возобновлена после объявленной его работниками утром 27 июля (05:00 мск) забастовки с требованием поднять заработную плату.