Калининград, 27 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. 33-летняя жительница Багратионовского округа Калининградской области натравила своего пса на 32-летнего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД 27 июля.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Овчарка

Как отмечается, у мужчины зафиксировано множество ран правого предплечья и бёдер. По результатам судебно-медицинской экспертизы, тяжесть причинённого здоровью вреда классифицируется как лёгкая.

Со слов пострадавшего, хозяйка бельгийской овчарки умышленно натравила пса на него после замечания того, что собака бегает без намордника.

По факту полученных травм, мужчина написал заявление в полицию, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».