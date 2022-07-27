Москва, 27 июля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Совфеде отреагировали на заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что СМИ игнорируют его заявления.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

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«Боррель пожаловался, что находится в изоляции», — с иронией отметил в телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратил внимание на то, что западные СМИ порой не передают сделанные им заявления, но при этом активно цитируют главу МИД России Сергея Лаврова.

«Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это». «Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <…> и никто не подхватывает (эту информацию в СМИ)», — высказал претензии евродипломат.